Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün oynanacak Alanyaspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, "Önümüzde 12 maç var ve Alanyaspor maçıyla birlikte kritik bir viraja gireceğiz. Bu maçta sizden iştahlı bir oyun bekliyorum. Hata istemiyorum. Artık kazanalım beyler" ifadelerini kullandı.
BU FORMANIN DEĞERİNİ BİLİN Rıza hoca, "Hepiniz Trabzonspor'un futbolcususunuz. Bununfarkına varın. Bu camia başarısızlığı asla kabul etmez, ben de öyle. Herkes bunun farkına vararak sahada sonuna kadar savaşmalı" diye konuştu.
ALANYA'DA KAZA İSTEMİYORUM Trabzonspor Başkanı MuharremUsta, Alanya maçı öncesiTrabzon'da futbolcularlabir araya geldi.Usta oyuncularına,"Alanya maçında kazaistemiyorum" dedi.
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