Kanatların savaşı
Kanarya hücumlarının yüzde 43’ünü Nabil Dirar ve Isla’nın kanadından yapıyor... Giuliano da bu ikiliye destek verince ortaya çok önemli bir silah çıkıyor. Beşiktaş ise tahmin edilenin aksine daha çok Quaresma değil Babel'in kanadından ataklarını yapıyor... Adriano&Caner de Hollandalı'yı destekliyor
ÜÇ İSİMLE RAKİBİ ZORLUYORLAR
Fenerbahçe hücumlarının yüzde 43'ünü Nabil Dirar ve Mauricio Isla'nın görev aldığı sağ kanattan yapıyor. Giuliano da bu ikiliye sık sık destek veriyor. Böylece ortaya çok önemli bir silah çıkıyor.
SAĞI DEĞİL SOLU KULLANIYOR!
Beşiktaş ise sanılanın aksine Quaresma'lı sağ kanattan değil Babel'li sol kanattan daha çok ve etkili hücum ediyor. Hollandalı yıldızı Adriano veya Caner de destekliyor ve hücum gücü çok artıyor.
SON 15 DAKİKADA COŞUYORLAR
Derbi öncesi dikkat çeken bir istatistik daha var... F.Bahçe ve Beşiktaş bu sezon ligde oynadıkları maçların son 15 dakikasında çok etkili oluyor. İki takım da bu zaman diliminde rakip kaleye 10'ar gol yolladı.
Etiketler: Fenerbahçe , Beşiktaş , Nabil Dirar , Mauricio Isla , Quaresma , Giuliano
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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