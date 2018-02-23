Gerilim filmi gibi
Derelioğlu: Talisca ve Pepe’nin yokluğu büyük eksiklik. B.Münih yenilgisi de ağır oldu. Kartal bu travmayı atlatırsa Fener’e göre her yönden daha güçlü. Yağcıoğlu: Fener büyük maçları iyi oynuyor. En güçlü olduğu yer ise Josef-M.Topal ve Giuliano hattı. Sinirine hakim olursa Dolmabahçe'de yenilmez.
FENERBAHÇE YÜKSELiŞ iÇERSiNDE
F.BAHÇE'YE şampiyonluk yarışında darbe indirmek adına bu maçı alması lazım. Fenerbahçe yükselen form grafiğinde. Bunu da unutmamak gerekir. Olasığı puan kaybı Beşiktaş'ı etkiler, demorolize eder...
TALISCA VE PEPE ÖNEMLi EKSiKLER
BEŞİKTAŞ'IN normal oyun düzeninde oynaması yeterli olacaktır. Talisca ve Pepe'nin olmaması büyük handikap. Forvette Love ile başlamalı. Babel ve Quaresma da bu maçta çok önemli silahlar... Tolgay da oynamalı...
BEŞiKTAŞ FENERBAHÇE'DEN ÖNDE
BEŞİKTAŞ'IN oyun ve oyuncu kalitesini yan yana koyduğumuzda Beşiktaş, F.Bahçe'den önde. Ancak o günkü koşullar ve oynama isteği de sonuçta etkili oluyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi çok rahat yenecek kapasitesi var.
CÜNEYT ÇAKIR'IN STANDARTI YOK
EV sahibi Beşiktaş puan kaybederse büyük yara alır. Cüneyt Çakır, dünyanın sayılı hakemlerinden ama ülkemizde yönettiği maçlarda hatalar yapıyor. Maçları hep idare ediyor. Maçları Avrupa'daki gibi yönetemiyor.
İlker Yağcıoğlu;
BAŞAKŞEHİR maçı Fenerbahçe için örnek teşkil ediyor. Ben yine Fenerbahçe'nin top rakipteyken ön bölgede baskıyla başlamasını bekliyorum. Böyle de olmalı. Beşiktaşlı yıldızları ne kadar kaleden uzak tutursa Fenerbahçe o kadar başarılı olacaktır. Tek sıkıntı, Beşiktaş bu baskıyı kırarsa Babel ve Quaresma ile pozisyonlar bulabilir.
FENERBAHÇE'NiN KiLiT iSMi GIULIANO
GIULIANO maçın kilit ismi olur. Fener'in en güçlü olduğu yer ise Josef-M.Topal ve Giuliano hattı... Bunların haricinde F.Bahçe'nin en büyük silahı, sistemi ve takım oyunu... Fenerbahçe büyük maçları iyi oynuyor.
BEŞiKTAŞ'IN KAYBETME LÜKSÜ YOK
BEŞİKTAŞ'IN kaybedecek çok daha fazla şeyi var. Yenilirse F.Bahçe'nin 6 puan gerisinde kalır. Başakşehir ve G.Saray da kazanırsa bir anda 3 rakibinin de en az 2 maç gerisinde kalacak. Kaybetmek gibi bir lüksleri yok.
BERABERLiK iKi TAKIMI DA ÜZMEZ
F.BAHÇE kaybederse Beşiktaş ile puanlar eşitlenecek... Moraller bozulacak ama takımın şampiyonluk şansı son haftaya kadar devam edecektir. İki taraf da beraberlik de üzülmez ancak hasar gören Beşiktaş olur.
GERiLiMi YÜKSEK BiR DERBi OLACAK
CÜNEYT Çakır'ın en son yönettiği G.Saray- F.Bahçe maçındaki kararları halen akıllarda. Umarım skoru etkileyecek bir hata yapmaz... Gerilimi yüksek bir maç olacak. F.Bahçeli oyuncular sinirlerine hakim olursa kaybetmezler.
Etiketler: Bayern Münih , Pepe , Kartal , Beşiktaş , Cüneyt Çakır , Fenerbahçe , Talisca , Giuliano
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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