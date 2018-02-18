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Kartal'da dev seferberlik

Orman, ABD’den Münih’e geçme planını iptal etti. Başkan bugün takımla da görüşme yapacak

Kartalda dev seferberlik
Beşiktaş' ta hakem Alper Ulusoy'un kararları infial yarattı. Siyah- Beyazlı yönetim özellikle Talisca'ya verilen sarı kart için isyan ederken ABD'ye giden ve doğrudan Münih'e geçmeyi düşünen Başkan Orman programını değiştirerek Türkiye'ye dönme kararı aldı. Başkan, Şenol Güneş ve takımla bir araya gelecek.

Kaostan uzak tutmak istiyor

​Bayern Münih maçı öncesinde futbolcuları mümkün olduğunca gerginlik ve kaos ortamından uzak tutmak isteyen Orman'ın Şenol Güneş ve takıma moral vereceği öne sürüldü.

Salıya kadar erteleyin

​Yöneticilerle telefonda bir görüşme yapan Orman'ın, "Ligle ilgili açıklamaları salı gününden sonra yapalım. Takımın etkilenmesine izin vermeyelim" dediği gelen bilgiler arasında.

Hukuki çalışmalar başladı

​Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'ya verilen sarı kartın iptali için hukuki çalışmalar yaptığı belirlendi. Avrupa'da bu konuda örnekler olduğunu söyleyen yöneticilerin kararın iptalini isteyeceği öne sürüldü.
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