Kartal'da dev seferberlik

Beşiktaş' ta hakem AlperUlusoy'un kararları infial yarattı. Siyah-Beyazlı yönetim özellikle Talisca'ya verilen sarı kart için isyan ederken ABD'ye giden ve doğrudan Münih'e geçmeyi düşünen Başkan Orman programını değiştirerek Türkiye'ye dönme kararı aldı. Başkan, ŞenolGüneş ve takımla bir araya gelecek.
Kaostan uzak tutmak istiyor
Bayern Münih maçı öncesinde futbolcuları mümkün olduğunca gerginlik ve kaos ortamından uzak tutmak isteyen Orman'ın Şenol Güneş ve takıma moral vereceği öne sürüldü.
Salıya kadar erteleyin
Yöneticilerle telefondabir görüşmeyapan Orman'ın,"Ligle ilgili açıklamalarısalı gününden sonrayapalım. Takımın etkilenmesineizin vermeyelim"dediği gelenbilgiler arasında.
Hukuki çalışmalar başladı
Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'ya verilen sarı kartın iptali için hukuki çalışmalar yaptığı belirlendi. Avrupa'da bu konuda örnekler olduğunu söyleyen yöneticilerin kararın iptalini isteyeceği öne sürüldü.
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