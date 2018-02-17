Önce durduracak sonra vuracak

Trabzon'da Rıza Çalımbay, yarın oynanacak Başakşehir maçının taktiğini belirledi. Başakşehir'in maç kasetlerini defalarca izleyen tecrübeli teknik adam rakibini orta sahada durduracak. Okayve Kucka ile Emre, Mahmut veVisca'ya pres yapacak Trabzon, Sosa ve Burak ile gol arayacak.
YUSUF 11'DE OLACAK Çalımbay'ın Sosa'ya önemli sorumluluklar vereceği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı olduğu için oynamayan Yusuf Yazıcı ve FabianCastillo da Çalımbay'ın bu maçtaki en büyük kozu olacak.
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