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Önce durduracak sonra vuracak

’in maç kasetlerini defalarca izleyen Trabzonspor Teknik Direktörü , orta sahada rakibinin başını döndürecek pres yapacak. Sosa ve Burak’la da sonuca gidecek

Önce durduracak sonra vuracak
Trabzon'da , yarın oynanacak maçının taktiğini belirledi. Başakşehir'in maç kasetlerini defalarca izleyen tecrübeli teknik adam rakibini orta sahada durduracak. Okay ve Kucka ile Emre, Mahmut ve Visca'ya pres yapacak Trabzon, Sosa ve Burak ile gol arayacak.

YUSUF 11'DE OLACAK
Çalımbay'ın Sosa'ya önemli sorumluluklar vereceği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı olduğu için oynamayan Yusuf Yazıcı ve Fabian Castillo da Çalımbay'ın bu maçtaki en büyük kozu olacak.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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