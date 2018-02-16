Mayıs'ta yeniden aday
Galatasaray’da geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde seçime giden ve koltuğunu Mustafa Cengiz’e kaptıran Dursun Özbek, Mayıs’ta yapılacak seçimde yeniden başkan olmak için kolları sıvadı
SON TOPLANTIDA ALKIŞLANDI
Son Divan Kurulu Toplantısı'nda konuyan Dursun Özbek, kendisini hakkındaki iddialara cevap verdikten sonra salondakiler tarafından alkışlanmıştı... Özbek, adaylık için destek görüşmelerine hız verdi.
YARIM KALAN İŞLERİ BİTİRECEK
Camiadaki bazı isimlerle görüşmelere başlayan Özbek'in "Yarım kalan işleri tamamlamak için çok güçlü bir ekip ile yeniden yola çıkacağım. Bunun için hazırım. Her şey G.Saray için" dediği iddia edildi.
ÖZYALÇIN'I YİNE YANINA ALDI
Özbek'in son seçimde yanında yer almayan Cengiz Özyalçın'ı da yeniden yanına aldığı bildirildi. Öte yandan Dursun Özbek, seçim ofisini Gayrettepe'den Taksim'e taşıyarak değişimin startını verdi.
Savaş ÇORLU
Etiketler: Dursun Özbek , mustafa cengiz , Galatasaray , seçim
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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