İddiaya göre, alacakları 4 aydır ödenmeyen sarı kırmızılı ekipte uzun süredir maaş alamayan oyuncuların serbest kalma hakkı ortaya çıktı.
Dün ücretlerin ödenmesi konusunda söz veren Galatasaray yönetimi herhangi bir ödeme yapmayınca sarı kırmızılı oyuncular serbest kalma hakkı kazanırken, alacaklarının ödenmemesi halinde maça çıkmak istemediklerini belirtti.
Durum böyle olursa Galatasaray hükmen mağlup sayılacak.
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