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konuşanlara isimler nasıl okunur dersi



, konuşanlar için futbolcuların adının nasıl okunacağına dair bir haber yayınladı. İşte Beşiktaşlı futbolcular ve isimlerinin İngilizce nasıl okunacağı...

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  • 13 Şubat 2018, Salı 13:36
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