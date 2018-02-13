UEFA, İngilizce konuşanlar için Beşiktaşlı futbolcuların adının nasıl okunacağına dair bir haber yayınladı. İşte Beşiktaşlı futbolcular ve isimlerinin İngilizce nasıl okunacağı...
İngilizce konuşanlara Beşiktaşlı isimler nasıl okunur dersi
Etiketler: Caner Erkin , gökhan gönül , oğuzhan özyakup , Necip Uysal , UEFA , İngilizce , Beşiktaşlı
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