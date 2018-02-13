Hıncal Uluç: Avcı, fena avlandı!

Başakşehir 5-0 kazandığı maç dahil, son haftalarda iyi futbol oynamıyor.. Ve de Abdullah Avcı bu durgunlukta, yanlış tercihleri ve maçı adeta okuyamaz hale gelişi yüzünden baş rolü oynuyor.
Başakşehir 5-0 kazandığı maç dahil, son haftalarda iyi futbol oynamıyor.. Ve de Abdullah Avcı bu durgunlukta, yanlış tercihleri ve maçı adeta okuyamaz hale gelişi yüzünden baş rolü oynuyor.
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