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Avrupa'nın kralı

’ın yıldızı Avrupa’da oynayan Brezilyalı futbolcular arasında gol katkısı sıralamasında 6. sırada yer alıyor

Avrupanın kralı
Beşiktaş'ın başarılı sonuçlar almasında büyük rol oynayan Talisca son 4 maçta attığı 6 golle dikkatleri üstüne çekti. Yıldız oyuncu performansıyla Avrupa'nın en iyileri arasına girmeyi başardı. Antalyaspor, Kasımpaşa ve Karabük maçlarında 2'şer gol atan Talisca sergilediği oyunla herkesin beğenisini kazandı.

MİLLİ TAKIMA DA GÖZ KIRPIYOR
Brezilya Milli Takımı'nın yetkilileri 'yı takibe alırken yıldız oyuncu Avrupa'nın en iyi 10 liginde top koşturan Brezilyalı oyuncular arasında takımına yaptığı gol katkısı sıralamasında 6. sırada yer alıyor.

14 GOL, 3 ASİST GERÇEKLEŞTİRDİ
Avrupa'nın en golcü Brezilyalı isimleri 28'er golü bulunan Neymar ve Jonas. Bu sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 14 gol 3 asistlik bir performans sergileyen Talisca 'ı sırtlamayı bildi.

6 FUTBOLCU GERİDE BIRAKTI
Talisca gol ve asist katkısı olarak da Avrupa'daki Brezilyalılar arasında 10. basamakta. Siyah-Beyazlı oyuncuyu Avrupa'da sadece Neymar, Jonas, Firmino, Raphinha ve Willian Jose geride bırakamadı.


HAMAMDA YORGUNLUK ATTI
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca yorgunluğunu atmak için Sancaktepe'de hamama gitti. Talisca göbek taşında kese yaptırdı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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KOYLU KOYLU

vay be avrupanin kiralina bak haydi hayirlisi mesi avrupanin nesi acaba

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cevapla 13.02.2018 15:51
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