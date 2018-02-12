Zirvenin yeni sahibi Cimbom

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'a karşı yapılan çeyrek final rövanş müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü.

Sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi Cedric Carrasso'ya emanet eden Terim, Hakan Balta'nın yerine Maicon Roque'ye, Sinan Gümüş'ün yerine de Garry Rodrigues'e şans verdi.

Galatasaray'da Martin Linnes'in performansı, Mariano Filho'nun üst üste ikinci resmi maçta da yedek soyunmasına neden oldu.

Galatasaray'da tedavileri süren Jason Denayer ve Fernando Reges, kadroda yer almadı.

Maça baskılı bir oyunla başlayan sarı kırmızılı ekip, 14. dakikada öne geçti. Rodrigues'in sol çaprazdan çektiği şutta, savunmadan seken top ceza sahasında Gomis'in önüne düştü. Fransız golcü, bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. Seyircisinin desteğini arkasına alarak maçın temposunu artıran Galatasaray, 20. dakikada skoru 2-0 yaptı. Ryan Donk'tan aldığı topla ilerleyen Garry Rodrigues, rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına giren Gomis'i gördü. Gomis, sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. Galatasaray, 38. dakikada farkı 3'e çıkardı. Belhanda'nın soldan ortasında, arka direkte Feghouli kontrol ettiği topu yakın mesafeden yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 3-0. 43. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlıyordu. Selçuk İnan'ın aşırtma pasında topla buluşan Bafetimbi Gomis, ceza sahası içinde topa gelişine çok sert çektiği şut üst direkten döndü. Karşılaşmanın 68. dakikasında Galatasaray, dördüncü gole çok yaklaştı. Yuto Nagatomo, sol kanattan sürüklediği topa aşırtma bir vuruş gerçekleştirdi ancak kaleci Ferhat bu pozisyonda topu kornere çeldi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray, Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Belhanda kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla puanını 44'e yükselten Galatasaray, 14. hafta Medipol Başakşehir'e kaptrıdığı liderlik koltuğunu, 7 hafta sonra tekrar geri alarak zirvenin yeni sahibi oldu. 21 puanda kalan Antalyaspor ise haftayı 15. sırada tamamladı.