Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor, dün İstanbul deplasmanında karşılaştığı Sultangazispor ile 2-2 berabere kaldı. Yeni Çansporlu futbolcular, iddiaya göre maçın bitiş düdüğüyle birlikte Sultangazisporlu futbolcular ve taraftarların saldırısına uğradı.

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