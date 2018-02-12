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'de öldüresiye dayak!

Türkiye Bölgesel 12'nci grupta mücadele eden lu futbolcular, 2-2 beraberi kaldıkları spor maçının ardından saldırıya uğradı. Darp edilen 4 futbolcu hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sosyal medyadaki görüntüler, spor kamuoyundan tepki gördü.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 16:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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GARIB GARIB

vay be futbolu bir turlu dostluk kardeslik birlesdirici oldugunu bir turlu anlamaDIK GITI ya yenmekte var yenilmekte bunun spor oldugunu unutub canilesen kim olursa olsun en agir cezayi vermesen bugun doverler yarin oldurulur simdi darbedene gereken cezayi vermesen ayni kisiler bu sefer daha kotusunu yapa bilir yasi ne olursa olsun dayisi kim olursa olsun bunlar cezaladirilmali sayet dayisi salam diyi cezayi vermezseniz birgun seninde canin aciya bilir DIKAT

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 12.02.2018 16:36
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