Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor, dün İstanbul deplasmanında karşılaştığı Sultangazispor ile 2-2 berabere kaldı. Yeni Çansporlu futbolcular, iddiaya göre maçın bitiş düdüğüyle birlikte Sultangazisporlu futbolcular ve taraftarların saldırısına uğradı.
Amatör Lig'de öldüresiye dayak!
Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci grupta mücadele eden Yeni Çansporlu futbolcular, 2-2 beraberi kaldıkları Sultangazispor maçının ardından saldırıya uğradı. Darp edilen 4 futbolcu hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sosyal medyadaki görüntüler, spor kamuoyundan tepki gördü.
Etiketler: Çanakkale , yeni çanspor , İstanbul , Sultangazi , Amatör Lig
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vay be futbolu bir turlu dostluk kardeslik birlesdirici oldugunu bir turlu anlamaDIK GITI ya yenmekte var yenilmekte bunun spor oldugunu unutub canilesen kim olursa olsun en agir cezayi vermesen bugun doverler yarin oldurulur simdi darbedene gereken cezayi vermesen ayni kisiler bu sefer daha kotusunu yapa bilir yasi ne olursa olsun dayisi kim olursa olsun bunlar cezaladirilmali sayet dayisi salam diyi cezayi vermezseniz birgun seninde canin aciya bilir DIKAT
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