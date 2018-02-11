Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki sene önce İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. Futboldaki FETÖ bağlantısına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, verdiği isimler hakkında soruşturma başlatılmasını ve araştırma yapılmasını talep etti. Şikayet dilekçesine ilişkin hazırlanan dosya yetkisizlik kararı ile İstanbul Savcılığı'na gönderildi.
Süper Lig hakemlerine FETÖ soruşturması
Etiketler: İbrahim Hacıosmanoğlu , Kuddusi Müftüoğlu , Cüneyt Çakır , deniz çoban , FETÖ , ByLock
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İBRAHİM HACIOSMANOĞLU ADAM GİBİ ADAM KENDİSİNİ BU GİRİŞİMLERİNDEN DOLAYI TEBRİK EDERİM BU İNCELEMENİN SONUNDA TÜRKİYE GÖRECEK HAKEMLERİN ÇOĞUNLUĞU FETÖCÜ ÇIKACAK SON İKİ YILDIR TÜRKİYEDE OYNATILAN TİYATROYU OYNATAN HAİNLER ORTAYA ÇIKMIŞ OLACAK
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