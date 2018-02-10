Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Karabükspor'u 5-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Albayrak, "Her maçımız artık çok önemli şampiyonluk yolunda. Çok güzel, hak ederek, çok güzel bir oyunla galibiyet aldık. Moral bulduk." ifadelerini kullandı.

Talisca'nın sezonun 2. yarısında açıldığını kaydeden yönetici, "Talisca 2. yarı çok iyi. Motivasyonla çok iyi oynuyor. Frikik golü muhteşem, harika bir goldü. Her gün daha iyi oluyoruz." dedi.

"ERTELEME TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

TFF'den erteleme talebinde bulunacaklarını söyleyen idareci, "Erteleme ile ilgili bir talep olacak ama takdir TFF'nin. Hem kupa, hem lig, hem Şampiyonlar Ligi... İnşallah değerlendirirler, olmazsa da oynayacağız tabii ki." diye konuştu.