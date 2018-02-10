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Kore’de tarihi açılış

’nın açılış töreninde Güney ve tek bayrak altında yürüdü. Drone şov ise büyüledi

Kore’de tarihi açılış
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, görkemli açılış töreniyle dün başladı. Töreni 35 bin sporsever izledi. 'Barış' temalı koreografilerle başlayan organizasyonun geçiş törenine, iki yıldır diplomatik ilişkileri olmayan ile 'den sporcuların "Birleşik Kore" bayrağı altında katılması, tribünlerden büyük alkış aldı. Açılışta 1200 drone ile oluşturulan olimpiyat halkaları büyük ilgi gördü. 4 disiplinde 8 sporcu ile oyunlara katılan 'de geçiş töreninde bayrağı Fatih Arda İpçioğlu taşıdı. Buz gibi havada Tongalı sporcu Taufatofua, PyeongChang'da da tıpkı Rio'daki gibi seyircileri yarı çıplak selamladı.


Kış Olimpiyatları açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da katıldı.







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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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