Kore’de tarihi açılış

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, görkemli açılış töreniyle dün başladı. Töreni 35 bin sporsever izledi. 'Barış' temalı koreografilerle başlayan organizasyonun geçiş törenine, iki yıldır diplomatik ilişkileri olmayan Güney Kore ile Kuzey Kore'den sporcuların "Birleşik Kore" bayrağı altında katılması, tribünlerden büyük alkış aldı. Açılışta 1200 drone ile oluşturulan olimpiyat halkaları büyük ilgi gördü. 4 disiplinde 8 sporcu ile oyunlara katılan Türkiye'de geçiş töreninde bayrağı Fatih Arda İpçioğlu taşıdı. Buz gibi havada Tongalı sporcu Taufatofua, PyeongChang'da da tıpkı Rio'daki gibi seyircileri yarı çıplak selamladı.
Kış OlimpiyatlarıaçılışınaGençlik ve SporBakanı Dr. OsmanAşkın Bak dakatıldı.
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