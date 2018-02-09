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Ndiaye'den sonra o da yolcu

, 'e Çin'den gelen 9 milyon euro civarındaki teklifi değerlendirdi.

Çin ekibi ile anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar, küçük pürüzlerin giderilmesiyle i açıklayacak.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 11:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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can can

kulübü satında kurtulun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 09.02.2018 16:13
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