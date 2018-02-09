Ndiaye'den sonra o da yolcu

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'e Çin'den gelen 9 milyon euro civarındaki teklifi değerlendirdi.
Çin ekibi ile anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar, küçük pürüzlerin giderilmesiyle transferi açıklayacak.
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'e Çin'den gelen 9 milyon euro civarındaki teklifi değerlendirdi.
Çin ekibi ile anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar, küçük pürüzlerin giderilmesiyle transferi açıklayacak.
kalan karakter 1000
kulübü satında kurtulun.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.