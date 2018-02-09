Everton'da yeterince forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un ilk 11'de oynaması için İngiliz taraftarlar sosyal medyada adeta kampanya başlattı.
İngiltere'de Cenk Tosun krizi
Etiketler: Cenk Tosun , Premier Lig , Sam Allardyce , Beşiktaş , Everton
Everton'da yeterince forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un ilk 11'de oynaması için İngiliz taraftarlar sosyal medyada adeta kampanya başlattı.
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HAYDA ceng bey cocukluk hayalindi ingilterede oynamak ya yedekdede deyilsin heralde senin sonunda ayni yildiz futbolcu ARDA gibi olacak anlamadim giti turkiyedeki futbolcular neden avrupa kulublerine transfer olurlarki avrupada oynuyamiyacagini bile bile transfer olurlar ya bir zamanlar turk miliyi takiminin yabanci bir antroneri vardi turk futbolculari kendilerini podyum daki insanlargibi hisediyor hata oyle saniyor demisdi birde turkiyedeki futbolcular hic bir avrupa kulublerinde oynuyamazlar demisdi sene sini hatirlamiyorum yanliz ozaman ingiltereden 8 tane yemisdik
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