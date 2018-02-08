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Orta alana sistem ayarı!

Terim 4-3-3’e geçip sıkıntılara çözüm bulmayı planlıyor

Orta alana sistem ayarı!
Teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor maçında orta alanda yaşanan büyük sıkıntıya çözüm bulmaya çalışıyor... Tecrübeli hocanın öncelikle 4-2-3-1'den vazgeçerek, 4-3-3'e dönmeyi düşündüğü belirtiliyor.

KİLİT BELHANDA
Fatih Terim'in orta üçlüde Selçuk İnan'ı 6 numara, Belhanda ve Tolga'yı ise 8 numara olarak kullanmayı düşündüğü ifade ediliyor. Bu sistemin nasıl bir sonuç vereceğinde ise Belhanda'nın göstereceği performans kilit bir rol oynayacak.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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