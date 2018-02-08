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için hedef Bursaspor maçı

Sağlık kurulu, Brezilyalı futbolcunun iki hafta sonra idmanlara başlamasını ve Bursaspor maçında oynamasını bekliyor

Fernando için hedef Bursaspor maçı
Sakatlığı çok büyük bir sıkıntıya yol açan Fernando Reges'in dönüşü için geri sayıma geçildi... Tedavisi için geçtiğimiz hafta Portekiz'e giden Brezilyalı yıldızın birkaç gün içinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor... Sağlık kurulunun Fernando'nun iki hafta içinde takımla birlikte idmanla başlamasını hedefliği belirlendi. Fernando'nun 23. haftadaki Bursaspor maçında forma giymesi için seferberlik ilan edildiği de ifade ediliyor. Fakat sakatlığın yeniden nüksetmemesi için ekstra özen gösterildiği belirlendi. Teknik direktör Fatih Terim, yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederken, sürekli rapor alıyor.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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