Cimbom kupada Akhisar'ın rakibi!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Atiker Konyaspor'u, sahasında 4-1 ile geçti ve Kupa'da yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibin yarı finaldeki rakibi Teleset Mobilya Akhisarspor.



KARŞILAŞMANIN GOLLERİ





MUSLERA'DAN VAZGEÇMEDİ

Teknik direktör Fatih Terim, ligde sarı kart cezalısı durumuna düşmesine karşın kaleci Fernando Muslera'dan bu müsabakada da vazgeçmedi.

Ligdeki Demir Grup Sivasspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezası nedeniyle Antalyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan Muslera, kupada yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği bu önemli karşılaşmada Terim'in yine tercihi oldu.

Muslera'nın yokluğunda Antalyaspor maçında kaleyi koruması beklenen Cedric Carrasso'nun bu müsabakada da kalede olması bekleniyordu.

SAMUEL ETO'O İLK KEZ

Atiker Konyaspor'un ara transferde Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Galatasaray önünde yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Eto'o, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde kendisine yer buldu.