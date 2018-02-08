Fenerbahçe, zorlu Başakşehir deplasmanına hazırlanıyor. Ligde 21. haftanın en dikkat çeken maçında iki takımın da tek hedefi kazanmak. Geçen sezon şampiyonluk yarışında son ana kadar Beşiktaş'la mücadelesini sürdüren Medipol Başakşehir bu yıl daha iddialı bir görüntü ortaya koyarken, Fenerbahçe ise bu sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf olup hasrete son vermek istiyor. Bu nedenle yarıştan kopmamak için Sarı Kanaryalar galibiyetten başka bir seçenek düşünmüyor. Haftanın en kritik karşılaşmasından çıkacak sonuç doğrudan zirveye etki edecek.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 11 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Heyecanla beklenen Başakşehir-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.



Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir geçen sezonun ardından bu sezon şampiyonluk yolunda daha iddialı görünüyor. Kaliteli kadrosuyla rakiplerine ciddi tehlike yaratan Boz Baykuşlar 43 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde lider durumda ancak puan farkı olmadığından dolayı takım kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Geçen hafta şampiyonluk yolundaki rakipleri gibi puan kaybeden Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.



​Ligde şu anda en uzun yenilgisiz seriye sahip takım olan Fenerbahçe, buna rağmen aldığı beraberliklerle puan kaybederek liderlik yarışında geride kaldı. Yine de şampiyonluk iddiasını koruyan Sarı Kanaryalar hem 13 maçlık yenilgisiz serisini korumak, hem de zirve ile farkı kapatmak için kazanmak istiyor. Geçen hafta savunmada yaptığı hatalar nedeniyle üstün oynadığı Gençlerbirliği maçından 2-2 beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertliler bu maçta daha dikkatli bir futbolla sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyor.



Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin en sahibi olduğu Kadıköy'de oynanan maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla Medipol Başakşehir oldu. Turuncu-Lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Joseph Attamah, 33. dakikada Emmanuel Adebayor ve 90. dakikada Kerim Frei kaydetti. Fenerbahçe'de ise 43. dakikada Nabil Dirar ile 78. dakikada Martin Skrtel'in attığı goller puan için yeterli olmadı.