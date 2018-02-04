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'den takım arkadaşına küfür

Ligde 20. hafta mücadelesinde 'ni konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken zirve takibinde önemli bir puan kaybı yaşadı.

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  • 04 Şubat 2018, Pazar 12:20
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;lşen uysal gülşen uysal

bu küfür etmek de psikolojik olmalı insan neden küfür eder anlamış değilim en başta yalan bişey yapamayacağın bişeyi söylüyorsun.küfür tedavisi olmalı.toplumda çok yaygın ama yasalarda şikayet etsen 1500 para cezası var

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cevapla 04.02.2018 13:26
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