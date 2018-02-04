Ligde 20. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken zirve takibinde önemli bir puan kaybı yaşadı.
Volkan Demirel'den takım arkadaşına küfür
Etiketler: Volkan Demirel , Gençlerbirliği , Fenerbahçe , Nabil Dirar
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bu küfür etmek de psikolojik olmalı insan neden küfür eder anlamış değilim en başta yalan bişey yapamayacağın bişeyi söylüyorsun.küfür tedavisi olmalı.toplumda çok yaygın ama yasalarda şikayet etsen 1500 para cezası var
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