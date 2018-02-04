Fotomaç Gazetesi'nin usta kalemlerinden Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını değerlendirirken; teknik direktör Aykut Kocaman'ı çok sert sözlerle eleştirdi.
İşte Toroğlu'nun o yazısı...
Fotomaç Gazetesi'nin usta kalemlerinden Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını değerlendirirken; teknik direktör Aykut Kocaman'ı çok sert sözlerle eleştirdi.
İşte Toroğlu'nun o yazısı...
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