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Toroğlu: "Aykut okeye dönüyor"

Toroğlu: Aykut okeye dönüyor

Fotomaç Gazetesi'nin usta kalemlerinden , -Gençlerbirliği maçını değerlendirirken; teknik direktör 'ı çok sert sözlerle eleştirdi.

İşte Toroğlu'nun o yazısı...
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  • 04 Şubat 2018, Pazar 13:40
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