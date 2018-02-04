Saray'da 10 numara kriz
Tudor yönetiminde daha dominant bir görüntüde olan Belhanda’nın son haftalardaki vurdumduymaz hali Terim’ i çıldırtıyor. 8 milyon Euro’ya alınan Faslı oyuncu yokları oynuyor.
ASLA SORUMLULUK ALMIYOR
Fatih Terim, onu kazanmak için uğraşıyor. Sezon başında 8 milyon Euro bonservis ücreti ödenerek transfer edilen Belhanda'nın son maçlardaki vurdumduymaz tavırları ve sorumluluktan kaçması bardağı taşırdı.
ALDIĞIN PARANIN HAKKINI VER!
Cimbom'dan yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda'yı ara transfer döneminde Nice ve Werder Bremen de istemişti. G.Saray taraftarı, "Belhanda aldığı parının hakkını vermeli" yorumları yapıyor.
TUDOR İLE 2 GOL VE 6 ASİST
Belhanda, Tudor yönetiminde 2 gol atarken, 6 da asist yaptı. Sarı-Kırmızılı futbolcu Terim döneminde ise sadece Konya ile oynana kupa maçında asist yapabildi. Diğer maçlarda ise donuk bir görüntüdeydi.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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