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Saray'da kriz

Tudor yönetiminde daha dominant bir görüntüde olan ’nın son haftalardaki vurdumduymaz hali Terim’ i çıldırtıyor. 8 milyon Euro’ya alınan Faslı oyuncu yokları oynuyor.

Sarayda 10 numara kriz
G.Saray sezon başında Wesley Sneijder'i göndermiş ve yerine Dinamo Kiev'den Younes Belhanda'yı transfer etmişti... 27 yaşındaki futbolcu, Igor Tudor yönetiminde dominant bir görüntüde olmasına rağmen son günlerdeki performansıyla taraftarın ve camianın büyük tepkisini çekti ve hedef tahtasına kondu.

ASLA SORUMLULUK ALMIYOR
Fatih Terim, onu kazanmak için uğraşıyor. Sezon başında 8 milyon Euro bonservis ücreti ödenerek transfer edilen 'nın son maçlardaki vurdumduymaz tavırları ve sorumluluktan kaçması bardağı taşırdı.

ALDIĞIN PARANIN HAKKINI VER!
Cimbom'dan yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda'yı ara transfer döneminde Nice ve Werder Bremen de istemişti. G.Saray taraftarı, "Belhanda aldığı parının hakkını vermeli" yorumları yapıyor.

TUDOR İLE 2 GOL VE 6 ASİST
Belhanda, Tudor yönetiminde 2 gol atarken, 6 da asist yaptı. Sarı-Kırmızılı futbolcu Terim döneminde ise sadece Konya ile oynana kupa maçında asist yapabildi. Diğer maçlarda ise donuk bir görüntüdeydi.
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