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'ndan anlamlı hareket

Medipol Başakşehir'in kaptanı , Atiker Konyaspor maçı öncesi kaptanlık pazubandı olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin taktığı kol bandını taktı.

Emre Belözoğlundan anlamlı hareket

'in 20. haftasında oynanacak Atiker Konyaspor-Başakşehir maçı öncesi turuncu-lacivertli ekipte kaptan 'nun kol bandı dikkati çekti.

Tecrübeli futbolcu, 'de savaşan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla sahaya Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile çıktı.

Emre Belözoğlu'nun bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.

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  • 04 Şubat 2018, Pazar 16:49
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