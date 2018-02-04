Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Atiker Konyaspor-Başakşehir maçı öncesi turuncu-lacivertli ekipte kaptan Emre Belözoğlu'nun kol bandı dikkati çekti.

Tecrübeli futbolcu, Afrin'de savaşan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla sahaya Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile çıktı.

Emre Belözoğlu'nun bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.