Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Emmanuel Adebayor, Karabükspor'un ardından Konyaspor ağlarını da sarstı.
Attığı gole sevinmedi Mehmetçiğe selam gönderdi
Etiketler: Emmanuel Adebayor , Medipol Başakşehir , Karabükspor , Konyaspor
Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Emmanuel Adebayor, Karabükspor'un ardından Konyaspor ağlarını da sarstı.
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