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Nagatomo, Sabri'nin formasını giyecek!

’ın yeni sol beki , sarı-kırmızılılarda 55 numaralı formayı giyecek. Takımda bu numara ile daha önce mücadele etmişti.

GSde o formanın yeni sahibi belli oldu!

'ın Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon sol bek 'nun giyeceği formanın numarası belli oldu. Nagatomo, sarı-kırmızılılarda 55 numaralı terletecek. Japon futbolcu, diğer takımlarında ve son olarak oynadığı Inter'de 55 numarayı tercih etmişti. Galatasaray'da bu numaralı formayı daha önce sırtına geçirmişti. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Sarıoğlu, takımdan gidene kadar 55 numarayı giydi. Başarılı futbolcunun geçtiğimiz yaz transfer döneminde 'in yeni ekibi 'ye transfer olmasından dolayı 55 numara takımda boştaydı.

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 19:40
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