'Gençler'den Fener'e geçit yok!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği 'ni ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini 46. dakikada Alper Potuk ve 61. dakikada Dirar kaydetti. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 45. dakikada Dirar (KK) ve 69. dakikada Marko Milinkovic attı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

7. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'dan döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Soldado'nun bekletmeden vuruşunda ise meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu kornere attı.

20. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha direğe takıldı. Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Alper Potuk'un sert şutunda top yakın kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

32. dakikada Valbuena'nın pasıyla solda ceza sahasına girerek açısını düzelten Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla şutunda top üstten auta gitti.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Soldado, sağdan atağa katılan Isla'yı gördü. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda kaleci Hopf, ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Gençlerbirliği, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen konuk takım atağında sağ kanatta topla buluşan Jailton'un ortasında ceza sahası yayı içinde Dirar ters bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in önde kalmasıyla kaleye yönelen top ağlarla buluştu: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı, başkent temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



