Yıldızlara 1 milyar euro

Dünya futbolu son yılların en hareketli ara transfer dönemini geride bıraktı. Yaklaşık 1 milyar Euro üzerinde para akışı sağlandı. En bonkör takım Barcelona, en çok harcama yapılan lig ise Premier Lig oldu.
STOPERE 85 MİLYON EURO! Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncu Philippe Coutinho için Liverpool'a 160milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Sambacı ara transferin en pahalı ismi oldu. En çok harcama yapan 10 takım arasında 6 Premier Lig ekibi yer aldı. Liverpool, Hollandalı stoper Virgilvan Dijk için Southampton'a 85 milyonEuro ödedi. Manchester City de ara transfere 72 milyon Euro'luk bütçe ayırdı.
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