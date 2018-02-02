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Yıldızlara 1 milyar euro

Dünya üzerinde kulüpler kasasından 1 milyar Euro’ya yakın bir para çıkardı. ’dan tam 160 milyon Euro’ya ’ya giden ara in en pahalı ismi oldu

Yıldızlara 1 milyar euro
Dünya futbolu son yılların en hareketli ara dönemini geride bıraktı. Yaklaşık 1 milyar Euro üzerinde para akışı sağlandı. En bonkör takım Barcelona, en çok harcama yapılan lig ise Premier Lig oldu.


STOPERE 85 MİLYON EURO!
Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncu Philippe Coutinho için Liverpool'a 160 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Sambacı ara transferin en pahalı ismi oldu. En çok harcama yapan 10 takım arasında 6 Premier Lig ekibi yer aldı. Liverpool, Hollandalı stoper Virgil van Dijk için Southampton'a 85 milyon Euro ödedi. Manchester City de ara transfere 72 milyon Euro'luk bütçe ayırdı.
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