Ara transferde yıldızlar geçidi

Spor Toto Süper Lig ekipleri, 2017-2018 futbol sezonu ara transfer döneminde eksiklerini tamamlarken, birçok yıldız futbolcu da farklı kulüplere transfer oldu.

Ligde mücadele eden 18 takım, toplamda 66 futbolcuyu kadrosuna katarken, 78 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Puan cetvelinin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor 12 futbolcuyu transfer ederken, 14 oyuncuyla da ilişiğini keserek, transferin en hareketli ekibi olarak dikkati çekti.

İkinci transfer ve tescil döneminde, şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe kadrosuna takviye yapmadı. Sarı-lacivertliler, takımda beklentileri karşılayamayan Robin van Persie'nin sözleşmesini feshederken, Hollandalı golcü Feyenoord ile anlaştı.

TRANSFERİN FLAŞ TAKIMLARI

Süper Lig'de devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir ön plana çıktı.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o, Göztepe'den Adis Jahovic ve Trabzonspor'dan Volkan Şen'i kadrosuna katarken, Beşiktaş'tan genç oyuncu Orkan Çınar'ı da kiraladı.

Demir Grup Sivasspor ise dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho'yu (Robson de Souza) Atletico Mineiro'dan transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Medipol Başakşehir, Barcelona'dan milli oyuncu Arda Turan'ı 2020 yılına kadar kiralık olarak kadrosuna katarken, flaş transferlerden birine imza attı.

CENK TOSUN'UN YERİNE VAGNER LOVE

Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, golcü oyuncusu Cenk Tosun'u İngiltere Premier Lig takımı Everton'a net 22 milyon avro bonservis bedeliyle verdi.





Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev'den stoper Domagoj Vida, Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love ve Orlando City'den Cyle Larin ile anlaşarak, forvet ve defans hattını güçlendirdi.

Galatasaray ise transferin son saatlerinde Inter'den Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca, sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'yi de 16 milyon avro transfer bedeliyle Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye sattı.

Trabzonspor da Danimarka'nın Midtjylland ekibinden Çek sol bek Filip Novak'ı kadrosuna kattı.