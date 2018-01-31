Fener'de 'Tufan' kopuyor

FenerbahçeTeknik DirektörüAykutKocaman tarafındankadro dışı bırakılan vedevre arası kampınada çağrılmayan OzanTufan, ara transfer dönemininbitmesine kısabir süre kala dün kulüpbinasına çağrıldı. Millifutbolcu ile gerçekleştirilengörüşmede 22yaşındaki oyuncununtransferi için formülarandı.
CRYSTAL PALACE DEVREDE Ozan Tufan'ın en ciddi talibinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace olduğu öğrenildi. İngiliz ekibi Fenerbahçe'ye genç orta saha oyuncusu için yarım sezonluk kiralama teklifinde bulundu.
OPSİYONU 7 MİLYON EURO F.Bahçe yönetimi Ozan'ı Crystal Palace'a kiralmaya sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu için ise 7milyon Euro bedel biçtiği öğrenildi. Kanarya, 2.5 sene önce Ozan'a 7 milyon Euro ödemişti.
İSPANYA YOLU KAPANDI Real Betis ve Leganes'ten de teklif alan Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den aldığı 1 milyon700 bin Euro'luk senelik ücreti genç futbolcunun İspanya'ya transferini engelledi. Yıldız oyuncu için mecburi istikamet İngiltere.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.