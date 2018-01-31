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Fener'de 'Tufan' kopuyor

’de kadro dışı kalan genç oyuncu için kiralama teklifi yaptı. Kanarya, Ozan’ı 7 milyon Euro satın alma opsiyonu ile satmak istiyor...

Fenerde Tufan kopuyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve devre arası kampına da çağrılmayan Ozan Tufan, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala dün kulüp binasına çağrıldı. Milli futbolcu ile gerçekleştirilen görüşmede 22 yaşındaki oyuncunun transferi için formül arandı.

CRYSTAL PALACE DEVREDE
Ozan Tufan'ın en ciddi talibinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden olduğu öğrenildi. İngiliz ekibi Fenerbahçe'ye genç orta saha oyuncusu için yarım sezonluk kiralama teklifinde bulundu.

OPSİYONU 7 MİLYON EURO
F.Bahçe yönetimi Ozan'ı Crystal Palace'a kiralmaya sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu için ise 7 milyon Euro bedel biçtiği öğrenildi. Kanarya, 2.5 sene önce Ozan'a 7 milyon Euro ödemişti.

İSPANYA YOLU KAPANDI
Real Betis ve Leganes'ten de teklif alan 'ın 'den aldığı 1 milyon 700 bin Euro'luk senelik ücreti genç futbolcunun İspanya'ya transferini engelledi. Yıldız oyuncu için mecburi istikamet İngiltere.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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