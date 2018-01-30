Fenerbahçe'ye karşı sakat bir şekilde sahaya çıkan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun, iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'ye karşı sakat sakat oynayan Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak. Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın sakatlığında Hugo Rodallega'nın forma giymesi bekleniyor.
Trabzonspor'da sakatlık şoku
Süper Lig'in en golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan Trabzonspor'a kötü haber. Fenerbahçe maçında sakat sakat oynayan Burak Yılmaz'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'ye karşı sakat bir şekilde sahaya çıkan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun, iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Etiketler: Burak Yılmaz , süper lig , Fenerbahçe , Trabzonspor
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