 ;
Yol Durumu
  1. Hıncal Uluç'tan Süper Lig'deki takımlara çok sert eleştiri
  2. Castillo için pazarlık

'da sakatlık şoku

'in en golcü futbolcusu 'dan 'a kötü haber.  maçında sakat sakat oynayan Burak Yılmaz'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Trabzonsporda sakatlık şoku

'ye karşı sakat bir şekilde sahaya çıkan 'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun, iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye karşı sakat sakat oynayan Burak Yılmaz, 'un Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak. Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın sakatlığında Hugo Rodallega'nın forma giymesi bekleniyor.
Etiketler: , , ,
  • 30 Ocak 2018, Salı 21:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar