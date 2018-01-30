Kartal evinde avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, ilk kez siyah-beyazlı takımın maç kadrosunda bulundu.

Transferi süreci dün tamamlanan Brezilyalı oyuncunun ısınma sırasında takım arkadaşlarıyla samimi diyalogları dikkati çekti. Love'a taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüple yarın sözleşme imzalayacak Kanadalı oyuncu Cyle Larin ise mücadeleyi tribünden takip etti



GÜNEŞ'TEN KUPA ROTASYONU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçında kadroda rotasyon yaptı.

Kalede Tolga Zengin'e şans veren Güneş, yeni transfer Domagoj Vida ile Gary Medel'i defansın göbeğinde oynatırken, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i de savunmanın kenarlarında görevlendirdi.

Adriano, Pepe, Talisca, Oğuzhan Özyakup, Fabricio gibi as isimleri yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezinde Tolgay Arslan ve Necip Uysal'a forma verirken, hücum hattını Lens, Babel, Mustafa Pektemek ve Negredo'dan oluşturdu.



İLK YARIDA TEK GOL

Siyah beyazlılar, karşılaşmanın 21. dakikasında Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın 52. dakikasında Gençlerbirliği Deniz Yılmaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.



KARTAL GEÇ AÇILDI

74. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerde kalmasıyla siyah beyazlılar penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Alvaro Negredo, ağlara gödnerdiği topla Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 63. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna giren Talisca, 79. dakikada attığı muhteşem golle Beşiktaş'ı 3-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş, kupanın ilk ayağını 3-1 kazanarak, Ankara'daki rövanş karlışaması için avantaj yakaladı.