Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak.
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Atiker Konyaspor'umuz Samuel Eto'o ile görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın." dedi.
Eto'o bitti! Transferde mutlu son
Konyaspor, imza aşamasında yaşanan pürüzler nedeniyle vazgeçtiği Eto'o ile pürüzleri gidererek anlaşma sağladı.
Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak.
Etiketler: Konyaspor , Samuel Eto'o
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