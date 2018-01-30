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Eto'o bitti! Transferde mutlu son

, imza aşamasında yaşanan pürüzler nedeniyle vazgeçtiği Eto'o ile pürüzleri gidererek anlaşma sağladı.

Etoo bitti! Transferde mutlu son

Atiker , 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak.

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Atiker Konyaspor'umuz Samuel Eto'o ile görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın." dedi.
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  • 30 Ocak 2018, Salı 16:06
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