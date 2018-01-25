Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, önceki gün Akmerkez AVM'de görüntülendi.
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kalan karakter 1000
ardayla fotaraf çekilince nolacak
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.