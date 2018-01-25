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Mayıs’ta kupayı birlikte kaldıracağız

Başkan , “ bir bayrak yarışıdır... Bu bayrak bize teslim edildi” derken ikili hep bir ağızdan, “Bu sene şampiyonluk kupasını inşallah birlikte kaldıracağız” dileğinde bulundu

Mayıs’ta kupayı birlikte kaldıracağız
G.Saray'da yeni başkan Mustafa Cengiz, yapılan devir teslim töreni ile eski başkan Dursun Özbek'ten yönetimi devraldı... Herkesin genel kurulun iradesine saygı duyması gerektiğini söyleyen Dursun Özbek, "Ne desteğimiz olacaksa biz hazırız. Bu devir teslim bir süreçtir. Bu süreci böyle değerlendiriyoruz. Bu sene takımımız şampiyonluğa gidiyor. Gereği de herkesçe malum. Bu sene Galatasaray'ın şampiyon olması elzem. Bu manada tüm camiada herkes el ele tutuşmalı, sırt sırta vermeli" ifadelerini kullandı.

GÖZ YAŞARTICI BİR KAMPANYA
Yeni Başkan Mustafa Cengiz ise, " bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak bize teslim edildi. İnşallah biz bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız. Özellikle Kayseri'de havaalanında başlayan taraftarımızın başlattığı 'YellowFriday' hareketi, 24 saattir sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Sosyal mecralar tarihinde görülmedik bir aksiyon var. Bu inanın göz yaşartıcı" dedi.

ONUNLA ASLA KOPMAYACAĞIM
Cengiz ve Özbek, "Bu sene şampiyonluk kupasını inşallah birlikte kaldıracağız" ortak dileğinde bulundu ve Cengiz son olarak, "Sevgili başkanıma hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisi hizmet vermeye devam edecektir. Devamlı arayacağım, irtibatı koparmayacağım. Hizmete birlikte devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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