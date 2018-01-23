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Kocaman’dan 3 formül

Valbuena 11’e dönecek. Forvet arkasında serbest oynayacak. ve Fernandao'lu çift forvet hattı görev yapacak. Alper'le orta saha üçlenecek. Takım daha dirençli olacak.

Kocaman’dan 3 formül
Göztepe maçının 71. dakikasında yaşanan pozisyonda kolu çıkan ve hastaneye kaldırılan Giuliano'nun Trabzon deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşmişti. Takımın yükselişe geçtiği haftalarda ileri uçta forma giyen Giuliano'nun yerine Kocaman'ın sahaya kimi süreceği merak konusu. Sarı laciverli takımda bireysel oyunı nedeniyle bir süredir onbirden uzak kalan Valbuena, Giuliano'nun formasına en büyük aday.


​SOLDADO OYNARSA SİSTEM 4-4-2 OLACAK
Ancak Valbuena'nın ilk 11'e dönmesi teknik direktör Aykut Kocaman'ın tek seçeneği değil. Brezilyalı fubolcunun yokluğunda yokluğunda Fernandao ve Soldado'lu çift forvet seçeneği de masada. Bu durumda Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında sahadaki dizilişi 4-4-2 şeklinde olacak.

ALPER POTUK SEÇENEĞİ DE MASADA
Kocaman'ın 3. seçeneği ise Alper Potuk'un Mehmet Topal ve Josef ile birlikte orta sahayı üçlemesi. Bu durumda ise sistem 4-3-3'e dönecek, Fernandao tek santrfor olarak kalırken ileri ucun kanatlarında yine Faslı futbolcular Nabil Dirar ve Aatıf görev yapacak.
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