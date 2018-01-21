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Konyaspor'dan anlamlı pankart

, ligde oynadığı maçı öncesi sahaya Afrin'e yapılan Zeytin Dalı operasyonunda görevli olan askerlerimize destek mesajı taşıyan bir pankartla çıktı.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 16:35
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