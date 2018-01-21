Konyaspor'dan anlamlı pankart

Atiker Konyaspor, ligde oynadığı Trabzonspor maçı öncesi sahaya Afrin'e yapılan Zeytin Dalı operasyonunda görevli olan askerlerimize destek mesajı taşıyan bir pankartla çıktı.
Atiker Konyaspor, ligde oynadığı Trabzonspor maçı öncesi sahaya Afrin'e yapılan Zeytin Dalı operasyonunda görevli olan askerlerimize destek mesajı taşıyan bir pankartla çıktı.
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