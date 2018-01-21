

Yüksek tempoda ve gergin bir ortamda geçen mücadelede 5 sarı kart çıktı.

17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Belözoğlu ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa iyi yükselen Joseph Attamah kafa vuruşunu yaptı ve topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu. Medipol Başakşehir bu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçildi.