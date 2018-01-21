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attı, yeniden lider oldu


Yüksek tempoda ve gergin bir ortamda geçen mücadelede 5 sarı kart çıktı.

17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Belözoğlu ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa iyi yükselen Joseph Attamah kafa vuruşunu yaptı ve topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu. Medipol bu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçildi.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 17:57
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