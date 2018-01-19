Novak büyük katkı sağlar

Trabzonsporanlaşmasağladığı Çekfutbolcu Filip Novak'ıdün KAP'a bildirdi.Sağlık kontrolündengeçen Novak dün 2.5yıllık imzayı attı. TeknikDirektör Rıza Çalımbay,Novak'la ilgiliolarak, "Novak sol stoperoynuyor. Üçlü oynadıklarızaman en soldakistoperi oynuyor.Çok yönlü bir oyuncu"dedi.
ÇOK İYİ BİR OYUNCU ALDIK NOVAK'ın oyun disiplini ve kafa hakimiyetinin çok iyi olduğuna dikkat çeken Çalımbay, "Keşke kampa katılsaydı. İyi bir oyuncu aldık. Takıma büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.
HERKES BU MAÇI BEKLİYOR KONYASPOR ile oynayacakları lig maçına da değinen Rıza Çalımbay, "Bir aksilik olmazsa orada tam kadro olacağız. Konyaspor yüzde yüz kazanmamız gereken bir maç. Herkes bu maçı bekliyor" dedi.
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