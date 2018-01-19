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büyük katkı sağlar

Trabzonspor , ’ın çok disiplinli bir oyuncu olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, “Bize büyük katkı sağlar” ifadesini kullandı

Novak büyük katkı sağlar
Trabzonspor anlaşma sağladığı Çek futbolcu Filip Novak dün KAP'a bildirdi. Sağlık kontrolünden geçen dün 2.5 yıllık imzayı attı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Novak'la ilgili olarak, "Novak sol stoper oynuyor. Üçlü oynadıkları zaman en soldaki stoperi oynuyor. Çok yönlü bir oyuncu" dedi.

ÇOK İYİ BİR OYUNCU ALDIK
NOVAK'ın oyun disiplini ve kafa hakimiyetinin çok iyi olduğuna dikkat çeken Çalımbay, "Keşke kampa katılsaydı. İyi bir oyuncu aldık. Takıma büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

HERKES BU MAÇI BEKLİYOR
KONYASPOR ile oynayacakları lig maçına da değinen , "Bir aksilik olmazsa orada tam kadro olacağız. Konyaspor yüzde yüz kazanmamız gereken bir maç. Herkes bu maçı bekliyor" dedi.
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