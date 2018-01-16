Rota yine Cengiz Ünder

Kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim gözünü yeniden CengizÜnder'e çevirdi... Galatasaray yönetimi, tecrübeli hocanın talimatı sonrasında Cengiz için birkez daha Roma ile masaya oturma kararı aldı. Genç futbolcuyu kiralama konusunda da önce de temaslarda bulunan fakat sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde yeniden temaslara başlayacak. Roma'da fazla forma giyemeyen CengizÜnder'i Serie A'dan da birçok kulübün istediği belirtiliyor.
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