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Rota yine

G.Saray yönetimi, ’da forma şansı bulamayan genç yıldızı kiralamak için yeniden düğmeye bastı

Rota yine Cengiz Ünder
Kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim gözünü yeniden Cengiz Ünder'e çevirdi... Galatasaray yönetimi, tecrübeli hocanın talimatı sonrasında Cengiz için birkez daha Roma ile masaya oturma kararı aldı. Genç futbolcuyu kiralama konusunda da önce de temaslarda bulunan fakat sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde yeniden temaslara başlayacak. Roma'da fazla forma giyemeyen Cengiz Ünder'i Serie A'dan da birçok kulübün istediği belirtiliyor.
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