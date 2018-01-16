Real Betis Ozan için indirim istiyor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ınkararıyla kadro dışı bırakılanOzan Tufan için tekliflersomutlaşmaya başladı.
FENER BEKLEMEDE Deportivo ile birlikte Ozan'a talip olan 2 İspanyol kulübünden birisi olan RealBetis'inOzan için Sarı-Lacivertli külübe 4.5 ile 5 milyon Euro arasında bir teklifle geldiği ve bonservisinde indirim talep ettiği iddia edildi. Fener yönetimi ise Ozan'ı mümkün olan en yüksek fiyata satmayı planladığı belirtiliyor. Ozan için en yüksek teklifin Katar'dan geldiği ancak Sarı-Lacivertli futbolcunun sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
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