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Ozan için indirim istiyor

İspanyol ekibi ’in ’de kadro dışı kalan için 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinde indirim talep ettiği öğrenildi

Real Betis Ozan için indirim istiyor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için teklifler somutlaşmaya başladı.

FENER BEKLEMEDE
Deportivo ile birlikte Ozan'a talip olan 2 İspanyol kulübünden birisi olan Real Betis'in Ozan için Sarı-Lacivertli külübe 4.5 ile 5 milyon Euro arasında bir teklifle geldiği ve bonservisinde indirim talep ettiği iddia edildi. Fener yönetimi ise Ozan'ı mümkün olan en yüksek fiyata satmayı planladığı belirtiliyor. Ozan için en yüksek teklifin Katar'dan geldiği ancak Sarı- Lacivertli futbolcunun sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
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