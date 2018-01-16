Konyaspor rövanşında lig kadrosu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanşında bu akşam Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı. Rıza Çalımbay ilk maçta 1-0 yenildikleri Konya karşısında tüm yıldızları sahaya sürecek. Trabzon'un Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Mustafa, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega 11'iyle oynaması bekleniyor. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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