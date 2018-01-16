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rövanşında lig kadrosu

İlk maçta 1-0 yenildiği Konya’yı bugün evinde konuk edecek olan Trabzonspor tüm as futbolcularıyla sahada olacak...

Konyaspor rövanşında lig kadrosu
Ziraat son 16 tur rövanşında bu akşam Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı. Rıza Çalımbay ilk maçta 1-0 yenildikleri Konya karşısında tüm yıldızları sahaya sürecek. Trabzon'un Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Mustafa, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega 11'iyle oynaması bekleniyor. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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