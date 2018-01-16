İslam Slimani 10 milyon Euro

Beşiktaş'a Leicescer'dan kötü haber geldi... Siyah-Beyazlı yönetim Cezayirli golcüyü kiralamak için bir kez daha İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Ancak Leicester bu oyuncuyu 10 milyon Euro peşin paraya satacaklarını ve kiralamanın söz konusu olmadığını bildirdi. Bu gelişme üzerine Siyah- Beyazlı yönetim West Ham'da oynayan Diafra Sakho'ya yöneldi.
CEZAYİRLİGOLCÜ ARTIKÇOK ZOR
Beşiktaş' ın transfer listesinde yer alan Slimani için 10 milyon Euro gibi bir rakam istenmesi yönetime geri adım attırdı. Görüşmeler şimdilik askıya alındı.
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