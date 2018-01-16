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İslam 10 milyon Euro

Leicester, Cezayirli golcü için ’tan 10 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Bu gelişme üzerine yönetim de Sakho’ya odaklandı

İslam Slimani 10 milyon Euro
'a Leicescer'dan kötü haber geldi... Siyah-Beyazlı yönetim Cezayirli golcüyü kiralamak için bir kez daha İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Ancak Leicester bu oyuncuyu 10 milyon Euro peşin paraya satacaklarını ve kiralamanın söz konusu olmadığını bildirdi. Bu gelişme üzerine Siyah- Beyazlı yönetim West Ham'da oynayan Diafra Sakho'ya yöneldi.

CEZAYİRLİ GOLCÜ ARTIK ÇOK ZOR
Beşiktaş' ın transfer listesinde yer alan için 10 milyon Euro gibi bir rakam istenmesi yönetime geri adım attırdı. Görüşmeler şimdilik askıya alındı.
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