Galatasaray bana kucak açmadı

BENİM DE SORUNUM YOK
Başakşehirli Arda Turan, Fatih Terim'in 'Benim kimseyle sorunum yok' sözlerinin hatırlatılması üzerine "Benim de hiç kimseyle bir sorunum yok, herkese başarılar diliyorum" yanıtını verdi.
İŞTE ARDA TURAN'IN MALİYETİ
Arda, yarım sezon için 2 milyon euro+bonus ve önümüzdeki sezon da 4 milyon euro+bonus karşılığında sözleşme imzaladı. Başakşehir şampiyon olursa Barça'ya 300 bin Euro ödeyecek.
BAŞKA ZAMAN KONUŞURUZ
Arda, G.Saray taraftarının tepkisinin sorulması üzerine, "İnsanların duygusallığını anlıyorum. Bugüne haksızlık etmeyelim. Kulübümdür, başımın üstünde yeri var. Başka zaman konuşuruz" cevabını verdi.
KANKASI İLE YAN YANA!
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan imza töreninin ardından soluğu idmanda aldı. Yıldız oyuncu yakın arkadaşı Emre Belözoğlu ile eglenceli dakikalar yaşadı.
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