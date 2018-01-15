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’da olmak benim için onurdur

Trabzon’da olmak benim için onurdur
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampının son gününde basın toplantısı düzenledi... Tecrübeli hoca, "Trabzonspor takımı her zaman şampiyonluğa oynar. Böyle bir camiada çalışmak benim için büyük bir zevk ve onurdur" dedi. Transferlerle ilgili de bilgi veren Çalımbay, "Sakıb ve Maicon'u şu an vermiyorlar. Verebilirlerse almak isteriz. Novak'ın transferiyle ilgili uğraşıyoruz. Aynı mevkide 6 tane oyuncum var. Rodallega'nın şanssızlığı Burak Yılmaz'ın takımda olması" açıklamasını yaptı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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