Trabzon’da olmak benim için onurdur

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampının son gününde basın toplantısı düzenledi... Tecrübeli hoca, "Trabzonspor takımı her zaman şampiyonluğa oynar. Böyle bir camiada çalışmak benim için büyük bir zevk ve onurdur" dedi. Transferlerle ilgili de bilgi veren Çalımbay, "Sakıb veMaicon'u şu an vermiyorlar. Verebilirlerse almak isteriz. Novak'ın transferiyle ilgili uğraşıyoruz. Aynı mevkide 6 tane oyuncum var. Rodallega'nın şanssızlığı Burak Yılmaz'ın takımda olması" açıklamasını yaptı.
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