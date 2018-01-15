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Dev transferde imzalar atıldı! İşte 'ın maliyeti

İMZAYI ATTI
Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan ve şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen , 'dan kadrosuna kattığı ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı, Fatih Terim Stadı'ndaki imza töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlandı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 11:19
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