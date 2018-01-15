İMZAYI ATTI
Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan ve şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen Medipol Başakşehir, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan ile sözleşme imzaladı.
Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı, Fatih Terim Stadı'ndaki imza töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlandı.
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