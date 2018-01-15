 ;
Yol Durumu
  1. Allah herkesin işini rast getirsin
  2. Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum

Erdoğan’dan şampiyona ziyaret

Erdoğan’dan şampiyona ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün milli güreşçi Rıza Kayaalp'i Yozgat'taki babaevinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dünya şampiyonu Kayaalp'in evinde yaklaşık 1 saat kaldı. , Erdoğan'ın ziyaretinden ötürü çok mutlu olduğunu ifade etti.
Etiketler: ,
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar