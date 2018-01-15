G.SARAY Başkanı DursunÖzbek veFatih Terim dün Antalya'da basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu... Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ile ilgili olarak, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.
İKİ HAFTA DAHA SÜREMİZ VAR TRANSFERE de değinen Terim, "Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek eksikdedik. Asamoah'ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var... Bu işler belli olmaz" ifadelerini kullandı.
CAROLE GERİ DÖNMEYECEK EMRE Mor ve Ozan Tufan ile ilgili irtibatlarının olmadığını belirten tecrübeli hoca, "Carole'ün dönmesi şu an söz konusu değil. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz" dedi.
ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL! ŞAMPİYONLUKyolunda her maçın çokönemli olduğunu anlatanTerim, "Hiçbirşampiyonluğun kolayolduğunu sanmıyorum.Her maç şampiyonlukyolundaönemli" diyerek sözlerinitamamladı.
TEKLİFİ 4 DAKİKADA KABUL ETTİ YÖNETİM KuruluÜyesi Serdar Güzelaydın,"Terim'le anlaşmamız4 dakika sürdü.Göztepe maçıyla başlamayıistedi. 'O maçtaalınacak 3 puan bizişampiyon yapar' dedi.
DURSUN ÖZBEK: İMZA TOPLAYANLARIN HEPSİ TÜYDÜ G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, "Mayıs'tan Eylül'e kadar imzatoplayanların hepsi tüydü. Mustafa Bey'i tebrik ediyorum. Seçimi savunanlardan daha iyi Galatasaraylı bence" diye konuştu. Başkan Özbek, Arda'nın ekonomik nedenlerden dolayı Başakşehir'i tercih ettiğini söyledi.
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