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Allah herkesin işini rast getirsin

Terim, “Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin. Asamoah'ın gelme ihtimali düşük... Emre Mor ve Ozan Tufan'la ile ilgili hiçbir irtibat yok..."

Allah herkesin işini rast getirsin
G.SARAY Başkanı Dursun Özbek ve Fatih Terim dün Antalya'da basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu... Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ile ilgili olarak, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.

İKİ HAFTA DAHA SÜREMİZ VAR
TRANSFERE de değinen Terim, "Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek eksik dedik. Asamoah'ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var... Bu işler belli olmaz" ifadelerini kullandı.



CAROLE GERİ DÖNMEYECEK
EMRE Mor ve Ozan Tufan ile ilgili irtibatlarının olmadığını belirten tecrübeli hoca, "Carole'ün dönmesi şu an söz konusu değil. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz" dedi.

ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL!
ŞAMPİYONLUK yolunda her maçın çok önemli olduğunu anlatan Terim, "Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Her maç şampiyonluk yolunda önemli" diyerek sözlerini tamamladı.

TEKLİFİ 4 DAKİKADA KABUL ETTİ
YÖNETİM Kurulu Üyesi Serdar Güzelaydın, "Terim'le anlaşmamız 4 dakika sürdü. Göztepe maçıyla başlamayı istedi. 'O maçta alınacak 3 puan bizi şampiyon yapar' dedi.

DURSUN ÖZBEK: İMZA TOPLAYANLARIN HEPSİ TÜYDÜ
G.SARAY Başkanı , "Mayıs'tan Eylül'e kadar imza toplayanların hepsi tüydü. Mustafa Bey'i tebrik ediyorum. Seçimi savunanlardan daha iyi Galatasaraylı bence" diye konuştu. Başkan Özbek, Arda'nın ekonomik nedenlerden dolayı Başakşehir'i tercih ettiğini söyledi.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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