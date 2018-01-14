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'de dev takas! Arda Turan'dan sonra şimdi de...

ile kulüpleri arasında Castillo ve 'nın takas edileceği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Bordo mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay devre arası transferde ısrarla kanat oyuncusu isterken, Başkan Muharrem Usta'nın sezon başında transferi gerçekleşmeyen transferi için ile yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 17:35
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