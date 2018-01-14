Bordo mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay devre arası transferde ısrarla kanat oyuncusu isterken, Başkan Muharrem Usta'nın sezon başında transferi gerçekleşmeyen Edin Visca transferi için Başakşehir ile yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
Bordo mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay devre arası transferde ısrarla kanat oyuncusu isterken, Başkan Muharrem Usta'nın sezon başında transferi gerçekleşmeyen Edin Visca transferi için Başakşehir ile yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
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